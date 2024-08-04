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Giriş Tarihi: 4.8.2024 12:20 Son Güncelleme: 4.8.2024 12:24

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Erzincan Refahiye istikametinde seyir halinde iken Kızıldağ Salur mevkiinde yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 41 kişi yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Erzincan Refahiye istikametinde sabah saat 06.20 sıralarında sürücü Hamdi ÇAM sevk ve idaresindeki otobüs seyir halindeyken Kızıldağ Salur köyü mevkiinde yoldan çıkması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mürettebat dahil 43 kişinin bulunduğu otobüste 41 kişi yaralanırken yaralılardan otobüs şoförü Hamdi Çam (1965) kaldırıldığı hastanede öldü.

Yaralılar Refahiye ve Erzincan'da hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı
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