Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AP 874 plakalı kamyonet, 24 DL 955 plakalı kamyonet ve 24 EE 629 plakalı otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Meydana gelen kazada sürücülerden E.S (25) aracını olduğu yerde bırakarak kaçtı.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.