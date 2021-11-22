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Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:24

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Erzincan'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 AP 874 plakalı kamyonet, 24 DL 955 plakalı kamyonet ve 24 EE 629 plakalı otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazada sürücülerden E.S (25) aracını olduğu yerde bırakarak kaçtı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
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