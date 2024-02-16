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Giriş Tarihi: 16.2.2024 21:08

Erzincan'daki maden ocağı kazasında yeni gelişme: 6 tutuklama talebi

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

DHA
Erzincan’daki maden ocağı kazasında yeni gelişme: 6 tutuklama talebi

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

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Erzincan'daki maden ocağı kazasında yeni gelişme: 6 tutuklama talebi
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