Erzincanlı hacılar memleketine döndü

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı girişinde bagaj işlemlerini tamamlayan hacılar, daha sonra çıkış kapısından dışarıya alınmaya başlandı. Havalimanı çıkış kapısında yakınlarını bekleyen kalabalık, hacıları alkışlarla karşıladı. Yakınları ve sevdikleriyle uzun bir sürenin ardından buluşan hacılar, kucaklaşıp hasret giderdi.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve müftülük personeli görevlileri hacıları gül ile karşıladı. Badem ve müftülük görevlileri bir süre hacılar ile sohbet ettiler. Hacılar sağ salim dönmeleri ve Hac vazifelerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Kutsal toprakları görmenin mutluluğunu dile getiren bir hacı, '"Allah herkese nasip etsin. Oraları görmek çok farklı bir duygu, maneviyatı anlatılmaz, anca gidince anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Bir başka hacı ise, yaklaşık 10 yıldır bu anı beklediğini belirterek, "Oraları anlatmakla olmaz. Gidip görmek gerekir. Tavaf ve ibadet esnasında farklı bir maneviyat içerisine giriyorsun, gençken ve gücün yerindeyse gidip görmek gerekir." dedi.