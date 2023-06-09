Erzincanlı Kara Harp Okulu öğrencisi 22 yaşındaki Muhammed İsmail Karaağaç toprağa verildi

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ne bağlı Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesindeki eğitim alanında rahatsızlanan ve hastanede hayata gözlerini yuman Erzincanlı Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç için ilk olarak Isparta Şehir Hastanesi morgunda askeri tören düzenlendi. Ardından Karaağaç'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ve askeri konvoy eşliğinde memleketi Erzincan'a gönderildi.

Erzincan'da Terzibaba camisinde Cuma namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine Erzincan Vali vekili Yunus Emre Temel, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, İl Protokol üyeleri, askeri erkan, Karaağaç'ın ailesi, yakınları ve cami cemaati katıldı.

Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından kılınan cenaze namazının ardından Türk Bayrağına sarılı naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.