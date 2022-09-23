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Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:44 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:03

Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu

Vatandaşların can ve mal güvenlikleri için gece gündüz çalışan polisler, bu defa Afrika’da kalplere dokundu. Erzurum Emniyetinde görevli polisler, kendi aralarında topladıkları paralarla Kamerun’da su kuyusu açtı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bir çok önemli operasyona imza atarken, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle de kalplere dokundu. İl emniyet Müdürlüğü tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak polislerin bağışları ile Kamerun'da suya muhtaç bir köyde su kuyusu açıldı.

Açıldığı bölgede 500 insanın su ihtiyacını giderecek olan kuyu ile ilgili emniyet şu açıklamayı yaptı; "Dünyada susuzluk ile mücadele eden, zor şartlarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan insanların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak ve onların sıkıntılarına merhem olmak için "SU HAYATTIR" felsefesi ile neler yapabiliriz düşüncesiyle Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'müz koordinesinde çıktığımız yolda gönüllülük esasına dayalı olarak personelimizce yapılan maddi katkılar ile özellikle Afrika kıtasında suya muhtaç olan insanların kalplerini kazanmak ve orada yaşayan annelerin, çocukların yüzlerinde tatlı bir tebessüme vesile olmak amacıyla; 4 ay önce başlattığımız "Su Kuyusu Projesi" başarı ile tamamlanarak Afrika kıtasında yer alan Kamerun Ülkesi'nin Ngassa Yoldeo / Maroue / Cameroon bölgesinde 500 kişinin kullanabileceği beton gövde ve paslanmaz çelik tulumbalı 35 metre derinlikte "Su Kuyusu" açılmış ve kullanımına başlanılmıştır."

Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu | Video

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Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu
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