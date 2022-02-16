Erzurum Valisi, muhabir oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde her çarşamba günü düzenlenen ve engelli çocukların spor yaptıkları etkinlikler yapılan 'Mutlu Çarşamba' programı Erzurum'da bulunan olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Avrupa'nın 2000 rakıma kurulu tek yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Bu hafta ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Memiş; "Erzurum yüzme sporcularının çok tercih ettiği bir yer. Özel kardeşlerimizle birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil tüm spor tesissilerinde bu arkadaşlarımızı göreceğiz. Velilerde gelip çocuklarıyla birlikte olacaklar. Tüm tesissiler vatandaşlarımızın emrinde. Sabah 8 akşam 5 kilidi vur git yok. Gerekirse 2400 a kadar tüm tesislerimiz vatandaşlarımızın emrine amade. Dünya çapında bir merkez olmayı çok istiyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Memiş, engelli çocuklarla bir süre sohbet etti. Havuzda bulunan velilerle de görüşen Okay Memiş, 20 yaşındaki engelli Emre Harputlu ile girdiği diyalog ise herkesi güldürdü. Vali Memiş, ailelerle görüştüğü sırada havuzdan çıkan Harputlu, Memiş'e "Valim, benşmle de canlı yayın yapsınlar" dedi. Harputlunun talebi üzerine Vali Memiş, eline mikrofon alarak Harputlu ile röportaj yaptı. Etkinliği nasıl bulduğunu soran Memiş'e Harptulu; "Her şey çok güzel. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Siz Erzurum'un gururusunuz" diyerek yanıtladı. Ardından Vali Memiş, hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.