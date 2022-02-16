Haberler Yaşam Haberleri Erzurum Valisi, muhabir oldu
Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:58 Son Güncelleme: 16.2.2022 15:21

Erzurum Valisi, muhabir oldu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum Valisi, muhabir oldu

Erzurum Valisi Okay Memiş, ‘Mutlu Çarşamba’ etkinlikleri kapsamında Olimpik Yüzme Havuzunda, yüzme eğitimi alan engelli çocukları ziyaret etti. Vali Memiş, engelli Emre Harputlu’nun talebi üzerine ise eline mikrofonu alarak muhabirlik yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde her çarşamba günü düzenlenen ve engelli çocukların spor yaptıkları etkinlikler yapılan 'Mutlu Çarşamba' programı Erzurum'da bulunan olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Avrupa'nın 2000 rakıma kurulu tek yüzme havuzunda gerçekleştirilen etkinliğe, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Bu hafta ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Memiş; "Erzurum yüzme sporcularının çok tercih ettiği bir yer. Özel kardeşlerimizle birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil tüm spor tesissilerinde bu arkadaşlarımızı göreceğiz. Velilerde gelip çocuklarıyla birlikte olacaklar. Tüm tesissiler vatandaşlarımızın emrinde. Sabah 8 akşam 5 kilidi vur git yok. Gerekirse 2400 a kadar tüm tesislerimiz vatandaşlarımızın emrine amade. Dünya çapında bir merkez olmayı çok istiyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Memiş, engelli çocuklarla bir süre sohbet etti. Havuzda bulunan velilerle de görüşen Okay Memiş, 20 yaşındaki engelli Emre Harputlu ile girdiği diyalog ise herkesi güldürdü. Vali Memiş, ailelerle görüştüğü sırada havuzdan çıkan Harputlu, Memiş'e "Valim, benşmle de canlı yayın yapsınlar" dedi. Harputlunun talebi üzerine Vali Memiş, eline mikrofon alarak Harputlu ile röportaj yaptı. Etkinliği nasıl bulduğunu soran Memiş'e Harptulu; "Her şey çok güzel. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Siz Erzurum'un gururusunuz" diyerek yanıtladı. Ardından Vali Memiş, hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı! Bu kadar vicdansızlık olmaz
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması geldi! Ne zaman başlıyorduk?
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız...
Maviliklere dolmuş motoru
Genç kız, lüks rezidansın 23. katından atladı! Ardında bu notu bıraktı
Muhalefetin 'troll' koalisyonu! Operasyonel yalanlar sosyal medyada nasıl yayılıyor?
CHP'li Bilecik Belediyesi'nden skandal! Şehir suyunda rota virüsü çıktı
Son dakika: Bakan Dönmez'den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum Valisi, muhabir oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA