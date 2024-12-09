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Giriş Tarihi: 9.12.2024 17:08 Son Güncelleme: 9.12.2024 17:18

Erzurum’a şehit ateşi düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu açıklandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’a şehit ateşi düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri bir helikopterin akaryakıt istasyonu yakınına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 asker şehit oldu. Şehitler arasında Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in de bulunduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde doğdu. Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin dört çocuğundan biri olan genç astsubay, 2 yıldır Isparta'da görev yapıyordu. Ailesinin acı haberle sarsıldığı Erzurum'da, şehidin cenazesi için hazırlıklar başladı. Nergiz ailesinin cenazeyi teslim almak üzere Isparta'ya yola çıktığı öğrenildi.

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Erzurum’a şehit ateşi düştü
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