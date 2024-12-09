Erzurum’a şehit ateşi düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri bir helikopterin akaryakıt istasyonu yakınına düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 asker şehit oldu. Şehitler arasında Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in de bulunduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde doğdu. Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin dört çocuğundan biri olan genç astsubay, 2 yıldır Isparta'da görev yapıyordu. Ailesinin acı haberle sarsıldığı Erzurum'da, şehidin cenazesi için hazırlıklar başladı. Nergiz ailesinin cenazeyi teslim almak üzere Isparta'ya yola çıktığı öğrenildi.