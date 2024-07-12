Erzurum’a Temmuz’da rekor yağış

Erzurum için uzun yıllar temmuz ayında metrekareye düşen ortalama yağış 27 mm iken; 1-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam 952 mm yağış düştü.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Kentte son zamanlarda mevsim normalleri dışında etkili olan sağanak ve sonrasında meydana gelen selle ilgili kurum müdürleriyle toplantı yapan Çiftçi, bölgede gelecek günlerdeki hava durumu hakkında Demirgüneş'ten bilgi aldı.Vali Çiftçi'ye, uzun yıllar temmuz boyunca metrekareye düşen ortalama yağış 27 kilogramken, kentin bu sene 1-10 Temmuz'da 95,2 kilogram yağış aldığı bilgisi verildi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt dolaylarında hava tahmin raporunu belirleyen balonun uçurulduğu ziyarette, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Kaygusuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de bulundu.