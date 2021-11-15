Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadı.
AFAD'ın verilerinre göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale olarak kayıtlara geçerken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak kayıtlara geçti.