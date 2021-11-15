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Giriş Tarihi: 15.11.2021 20:05 Son Güncelleme: 15.11.2021 20:10

Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının aktardığı verilere göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadı.

AFAD'ın verilerinre göre saat 19:45'te Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Aşkale olarak kayıtlara geçerken, sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2 olarak kayıtlara geçti.

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Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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