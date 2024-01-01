Erzurum’da 4. kattan düşen kadından acı haber

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen Büşra Özdemir, hayatını kaybetti. Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.