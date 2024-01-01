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Giriş Tarihi: 1.1.2024 00:24 Son Güncelleme: 1.1.2024 03:48

Erzurum’da 4. kattan düşen kadından acı haber

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katından düşen kadın öldü.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da 4. kattan düşen kadından acı haber

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen Büşra Özdemir, hayatını kaybetti. Büşra Özdemir (26), Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erzurum’da 4. kattan düşen kadından acı haber
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