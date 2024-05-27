Erzurum’da 73 yaşındaki eşini öldürmüştü, cinayetin nedeni belli oldu

Geçtiğimiz Cuma günü Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki Şenol Evler A Blok'ta meydana gelen olayda, 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu.

Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

BANA YEMEK YAPMIYORDU

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Ciğerli, ilk ifadesinde cinayet sebebini söyledi. Ciğerli, ifadesinde eşinin kendisine bakmadığı, temel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve bu yüzden sürekli kavga ettiklerini söyledi. "Bana bir kap yemek bile vermiyordu, kendisi pişirip yiyordu, 10 yıldır ayrı odalarda kalıyorduk, sürekli kavga ediyorduk" diyen Ciğerli, olay günü de benzer şekilde tartıştıklarını belirtti.