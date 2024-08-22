Erzurum’da 8 yaşındaki çocuğun acı sonu

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yılanlı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

Muhammet Ünlü, akrabalarıyla birlikte balık tutmak amacıyla köyün yakınındaki Aras Nehri'ne gitti. Nehre giren küçük çocuk, aniden suyun güçlü akıntısına ve girdabına kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının hemen jandarma ve acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

AFAD ekiplerinin kısa sürede başlattığı arama çalışmaları sonucunda, Muhammet'in cansız bedenine nehirde ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay, mahallede büyük üzüntüye yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.