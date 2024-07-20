Erzurum’da acı veda! Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğul toprağa verildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Hakan Yakuli (35) ve annesi Humeyre Yakuli (53), memleketleri Erzurum'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine katılan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Kumru Yakuli (36), eşinin fotoğrafına sarılarak ayakta güçlükle durabildi.

Kaza, Sivas-Refahiye kara yolu üzerinde, Köroğlu Deresi mevkisinde meydana geldi. Hakkı Yakuli'nin (64) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucu Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Kumru Yakuli ve Hakkı Yakuli ise hızla Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Komiser Hakan Yakuli'nin kısa süre önce İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkmıştı. Ailesiyle birlikte İzmir'e gidip ev kiralayan Yakuli, dönüş yolunda bu elim kaza ile karşılaştı.

Cenazeleri ambulansla Erzurum'a getirilen Komiser Hakan Yakuli ve annesi Hümeyre Yakuli için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakuli ailesinin yakınları, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verilmek üzere Yeni Asri Mezarlık'a götürüldü.

Eşinin fotoğrafını bırakmadı

Hastaneden çıkıp yaralı olarak eşinin cenazesine katılan Kumru Yakuli'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Kumru Yakuli, cenaze aracını da Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte uğurladı. Vali Çiftçi'nin başsağlığı dileğine "Sizin de başınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyordu. Hakan hepinizi çok seviyordu" dedi.

Kucağına aldığı eşinin fotoğrafını bırakmayan Kumru Yakuli, "Evim gitti. Kaşına gamzesine kurban olduğum" diye uzun süre ağıt yaktı. Bu arada, kazada yaralanan Komiser Yakuli'nin babası Hakkı Yakuli'nin Erzincan'daki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.