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Giriş Tarihi: 1.9.2024 10:30 Son Güncelleme: 1.9.2024 11:27

Erzurum'da aile faciası! Baba ve sevgilisi oğlu tarafından öldürüldü

Erzurum’da iddiaya göre eşinden boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen R. K., oğlunun kurşunlarının hedefi oldu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da aile faciası! Baba ve sevgilisi oğlu tarafından öldürüldü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kanlı olayda, R.K. isimli bir adam, oğlunun silahlı saldırısına uğradı. R.K. ve birlikte olduğu iddia edilen F.K. isimli kadın, M.K. tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay, bugün öğleden sonra Pasinler ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, R.K. eşinden boşanıp F.K. isimli bir kadınla evlenmek istedi. Bu durumu öğrenen R.K.'nın eşi, oğulları M.K.'yı arayarak durumu bildirdi. Erzurum şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., av tüfeğini alarak Pasinler'e gitti.

Baba ve oğulun buluşması, kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından M.K., babası R.K. ve birlikte olduğu iddia edilen F.K.'yı silahla vurdu. F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan R.K. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından M.K., jandarmaya teslim oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzurum'da aile faciası! Baba ve sevgilisi oğlu tarafından öldürüldü
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