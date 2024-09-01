Erzurum’da aile faciası! Baba ve sevgilisi oğlu tarafından öldürüldü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen kanlı olayda, R.K. isimli bir adam, oğlunun silahlı saldırısına uğradı. R.K. ve birlikte olduğu iddia edilen F.K. isimli kadın, M.K. tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay, bugün öğleden sonra Pasinler ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, R.K. eşinden boşanıp F.K. isimli bir kadınla evlenmek istedi. Bu durumu öğrenen R.K.'nın eşi, oğulları M.K.'yı arayarak durumu bildirdi. Erzurum şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.K., av tüfeğini alarak Pasinler'e gitti.

Baba ve oğulun buluşması, kısa sürede şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından M.K., babası R.K. ve birlikte olduğu iddia edilen F.K.'yı silahla vurdu. F.K. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan R.K. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından M.K., jandarmaya teslim oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.