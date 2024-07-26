Erzurum’da Alex’e yoğun ilgi

Antalyaspor, yeni sezonun ikinci dönem kampını Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Yaklaşık 40 kişilik bir kafile ile Erzurum'a gelen takım, Sway Otel'de konaklamaya başladı. Teknik direktör Alex de Souza, kampın daha ilk gününden itibaren büyük ilgi gördü. Erzurum Havaalanı'na iner inmez futbolseverler, Alex de Souza'yı görmek ve fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı. Otele gelen futbolseverler, fırsat buldukça Alex ile selfie çekme arayışına girdi. Kamp alanında ve antrenman sahasında da Alex de Souza ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, bu fırsatı kaçırmak istemedi.