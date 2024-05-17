Erzurum’da Anastasiia’nın öldürülmesi davasında savcı ikinci kez mütalaa verdi

Erzurum'da gerçekleşen olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl 20 Eylül günü apartmanda oturanların da duyduğu seslerden sonra birkaç saat sonra Mohammad Nizar Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova'nın yaralandığını belirtip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.



Genç kadının cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Emelianova'nın cenazesi ise uçakla ülkesine gönderildi.

SAVCI İKİNCİ KEZ MÜTALAA VERDİ

Rus uyruklu Anastasia Emelianova'nın ölümüne ilişkin açılan dava 1. ağır ceza mahkemesinde Mohammad Nizar Arnabeh'in tekrar hakim karşısına çıktı. Savcılık ikinci kez verdiği müataalasında genç kadının bacağını camla keserek kan kaybından ölümüne neden olan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

KOL SAATİ İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Bir önceki duruşmada maktül Anastasia'nın akıllı kol saati nezdinde kalp atışlarının durup durmadığına ilişkin, o saate ilişkin bir inceleme yapılması istenmişti. Yapılan inceleme sonunda maktulün akıllı saati cinayetin tam saati bakımından aydınlatıcı olamadı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme de sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.