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Giriş Tarihi: 27.6.2024 13:41

Erzurum’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti!

Erzurum’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle süren husumet kanlı bitti. Silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Ş.E.Y yaralı olarak kurtulurken, baba F.Y. ise hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti!

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle süregelen husumet kanlı bir çatışmaya dönüştü. Silahlı kişilerin mağdur olduğu F.Y. (46) hayatını kaybederken, kızı Ş.E.Y. (18) ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay Erzurum'un Karaçoban ilçesi Gündüz Mahallesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleşti. Baba F.Y. ve kızı Ş.E.Y. evlerinin bahçesinde bulundukları sırada husumetlileri baba oğul M.S.Y. (59) ile Ö.Y. (23) adlı iki erkek şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

BABA ÖLDÜ, KIZI TEDAVİ ALTINDA

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçmişe dayalı husumet bulunan tarafların inadı kanlı bitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba kız ilk müdahalenin ardından Karaçoban Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Baba F.Y. hastanede hayatını kaybederken kızı Ş.E.Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BABA OĞUL DERE YATAĞINDA BULUNDU

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.S.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar ise olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmaları ise anında sonuç verdi. Arazideki dere yatağı içerisinde saklanan baba oğul kıskıvrak yakalandı. Şahısların olayda kullandığı 1 adet 7.65 mm çağında tabanca ile bu tabancaya ait 40 fişeğe el konuldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.

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Erzurum’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti!
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