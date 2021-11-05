Erzurum’da Azerbaycan zafer coşkusu

Azerbaycan 2020 yılında Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı 44 günlük harekatın sonunda zafer elde etti. Karabağ ve Şuşa başta olmak üzere 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy işgalci Ermenistan'dan kurtarılarak büyük bir zafer elde edilmiş oldu. Türk SİHA'larının büyük rol oynadığı zafer, anlaşmanın tarihi olan 10 Kasım, Atatürk'ün vefat yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle 8 Kasım olarak belirlendi.

Azerbaycan Ordusunun zaferi ise Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Azerbaycan Zafer Günü kutlama programı sabah saatlerinde başladı. Erzurum Yakutiye Medresesinde başlayan etkinlikler, zafere giden savaşın ve sonrasında ki zaferin fotoğraflarının olduğu resim sergisi ile başladı. Tarihi mekanda 'Karabağ Zafer Fotoğrafları' adlı sergi açılış törenine Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçivan Milletvekili Elman Ceferli, Erzurum Valisi Okay Memiş, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı. Açılış töreninde yapılan konuşmalarda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekilerek 'İki devlet Bir Millet' mesajı verildi.

Yakutiye Medresesinde gerçekleştirilen resim sergisinin açılışının ardından katılımcılar Erzurum Kars Kapı Şehitlik alanına gitti. Şehitlikte mezarlara karanfil bırakan protokol üyeleri yapılan duaların ardından Azerbaycan Bulvarı Haydar Aliyev Parkında bulunan Kahramanlar Anıtı'nı ziyaret etti.