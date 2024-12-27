Erzurum’da çatıdan kopan buz kütlesi can aldı! Üniversiteli gence hüzünlü veda

Erzurum'da çatıdan kopan buz kütlesi, üniversite öğrencisi Arif Talat Algın'ı hayattan kopardı. 24 Aralık gecesi Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22), yolda yürürken bir apartmanın çatısından kopan buz kütlesinin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yerde hareketsiz yatan Algın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ AN KAMERALARA YANSIDI

Arif Talat Algın'ın ölümüne neden olan buzun düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç öğrencinin üzerine buz kütlesinin düşmesi ve ardından çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.

FAKÜLTEDE ACI VEDA

Algın için öğrencisi olduğu Edebiyat Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. Fakülte binasındaki törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, akademisyenler, öğrenciler ve Algın'ın ailesi katıldı. Fakülte önüne getirilen cenazeyi arkadaşları omuzlayarak tören alanına taşıdı. Ayakta durmakta zorlanan anne Gönül Algın'a öğrenciler destek oldu.

Törende konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, "Hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz. Arif Talat'ın ailesine, arkadaşlarına ve üniversite camiasına sabır diliyorum. Tüm dualarımız onunla" dedi.

Dua edilip helallik istenen cenaze için fakültede namaz kılındı. Törenin ardından öğrenciler, Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdı. Algın'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

TANIYABİLECEĞİNİZ EN ÖZEL İNSANLARDAN BİRİYDİ

Sınıf arkadaşı Ahmet Melik Keskin (21), gözyaşları içinde Algın'ı şöyle anlattı: "Arif tanıdığım en orijinal insanlardan biriydi. Bana her anlamda yardımı dokundu. Bir sorun olduğunda onu çözmek için çabalayan, hep destek olan bir arkadaşımdı. Tanıdığıma çok memnunum. Allah rahmet eylesin."

APARTMAN YÖNETİCİSİNE GÖZALTI

Erzurum'da, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin, olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi gözaltına alındı. Polis ekipleri, Algın'ın üzerine kar ve buz kütlelerinin düştüğü apartmanın yöneticisi N.S'yi (73) gözaltına aldı. N.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.