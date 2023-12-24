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Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:34 Son Güncelleme: 24.12.2023 16:46

Erzurum'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı. Fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, bazı araçlarda hasar oluştu, dışarı çıkanlar yürümekte güçlük çekti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Erzurum'da etkili olan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırdı. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı. Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı. Öte yandan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor.

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Erzurum'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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