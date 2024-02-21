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Giriş Tarihi: 21.2.2024 16:22 Son Güncelleme: 21.2.2024 16:42

Erzurum'da cezaevi firarisi tutuklandı

Erzurum’da cezaevi firarisi olan Şafak Saydam eşi Elif Saydam’ı çocuklarının gözü önünde kafasından silahla vurarak ağır yaralamıştı. Polislerin kovalamacası sonucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da cezaevi firarisi tutuklandı

Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.

Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta eşi Elif S'yi (32) silahla ağır yaralayarak kaçan Şafak S'nin (39) emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanan Şafak S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı Elif S'nin ise Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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Erzurum'da cezaevi firarisi tutuklandı
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