Kendisini polislere ihbar ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen Bilal Acar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 26 yaşındaki genç aynı fırında çalıştığı arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i polislere ihbar etmesi ile suçladı. Serbest kaldıktan sonra fırına giden gözü dönmüş genç, elindeki bıçakla arkadaşına saldırmaya başladı.