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Giriş Tarihi: 18.3.2023 13:04 Son Güncelleme: 18.3.2023 13:10

Kendisini polislere ihbar ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan genç, kendisini polislere ihbar ettiğini iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kendisini polislere ihbar ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen Bilal Acar, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 26 yaşındaki genç aynı fırında çalıştığı arkadaşı Muhammet Emin Seçer'i polislere ihbar etmesi ile suçladı. Serbest kaldıktan sonra fırına giden gözü dönmüş genç, elindeki bıçakla arkadaşına saldırmaya başladı.

Çıkan arbede sırasında bıçak darbeleri alan 28 yaşındaki Seçer, hemen hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Seçer, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Acar, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kendisini polislere ihbar ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü
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