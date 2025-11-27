Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı!

PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.