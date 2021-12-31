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Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:07

Erzurum'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

AA
Erzurum’da eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Erzurum'da, eylem yapma hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan aranan R.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hatay'dan çıkışından itibaren sıkı takibe alınan şüpheli, gece 01.00 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan R.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

R.E, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlının, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yolcu otobüsüne binmediği, farklı araçlarla köy yolları ve kırsal kesimdeki yolları kullanarak Hatay'dan Erzurum'a geldiği belirtildi.

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Erzurum'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
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