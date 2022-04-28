Erzurum’da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde akşama doğru karşılıklı yollardan gelen araçlar çarpıştı. Özkan Ö'nün kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde bulunan Oltu Çayı'na düştü. Araçlarda bulunan Özkan Ö. İle Müberra Ö. kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Düşen araçların içinde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen Büşra Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Büşra Bulut'un babası Kamil Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kayboldu.

Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edilirken dalgıçlar Oltu Çayı'nda çalışma başlattı.