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Giriş Tarihi: 28.4.2022 22:11 Son Güncelleme: 28.4.2022 22:32

Erzurum’da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi aranıyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi aranıyor

Erzurum’un Olur ilçesinde karşılıklı gelen iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar Oltu Çayı'na düştü. Çaya düşen araçlarda bulunan 5 kişiden 2’si kendi imkanları ile kurtulurken 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise çayda kayboldu. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, kaybolanların bulunması için çalışma başlattı.

Erzurum'un Olur ilçesinde akşama doğru karşılıklı yollardan gelen araçlar çarpıştı. Özkan Ö'nün kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde bulunan Oltu Çayı'na düştü. Araçlarda bulunan Özkan Ö. İle Müberra Ö. kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. Düşen araçların içinde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen Büşra Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Büşra Bulut'un babası Kamil Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kayboldu.

Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edilirken dalgıçlar Oltu Çayı'nda çalışma başlattı.

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Erzurum’da feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi aranıyor
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