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Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:19 Son Güncelleme: 19.11.2023 11:32

Erzurum’da feci kaza! 1 ölü 7 yaralı

Erzurum’da bir otomobilin diğer aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da feci kaza! 1 ölü 7 yaralı

Erzurum'da gece saatlerinde refüje çarparak devrilen araçtaki bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaşar K'nin kullandığı 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde görgü tanığının iddiasına göre otomobilin aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Erzurum’da feci kaza! 1 ölü 7 yaralı
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