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Giriş Tarihi: 19.9.2023 10:07 Son Güncelleme: 19.9.2023 10:13

Erzurum'da feci kaza: 2 ölü

Erzurum'da 5 kişinin bulunduğu araç, virajı alamayarak dereye uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybeti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü

Erzurum'da gece saatlerinde Uzundere-Tortum yolunda Erzurum istikametine gelen bir araç, virajı alamayarak dereye uçtu. Yaşanan feci kaza sonrası araçtan yaralı çıkan bir şahıs, hemen yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulans ve itfaiye ekipleri 5 erkek yaralıyı çıkararak hastaneye götürdü.

Uzundere Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yararlılardan şoför M.A. ve Y.Ö.Y. hayatını kaybedereken 3 yaralı de Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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Erzurum'da feci kaza: 2 ölü
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