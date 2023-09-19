Erzurum’da feci kaza: 2 ölü

Erzurum'da gece saatlerinde Uzundere-Tortum yolunda Erzurum istikametine gelen bir araç, virajı alamayarak dereye uçtu. Yaşanan feci kaza sonrası araçtan yaralı çıkan bir şahıs, hemen yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulans ve itfaiye ekipleri 5 erkek yaralıyı çıkararak hastaneye götürdü.
Uzundere Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yararlılardan şoför M.A. ve Y.Ö.Y. hayatını kaybedereken 3 yaralı de Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı.