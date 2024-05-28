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Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:56 Son Güncelleme: 28.5.2024 11:09

Erzurum’da feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Erzurum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybederken, Serap K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Enes K'nin kullandığı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Erzurum’da feci kaza! 3 ölü, 5 yaralı
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