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Giriş Tarihi: 4.10.2022 18:12

Erzurum'da feci kaza: 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı

Erzurum-Ağrı kara yolunda askeri personelleri taşıyan servis aracı ile öğretmenlerin bulunduğu araç çarpıştı. Kazada 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı.

AA
Erzurum’da feci kaza: 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı

Sürücüleri belirlenemeyen 25 S 0143 plakalı öğretmenleri taşıyan midibüs ile 25 EB 756 plakalı askerleri taşıyan minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolunun İtfaiye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Servis aracındaki öğretmenlerin, hizmet içi eğitim semineri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente geldikleri öğrenildi.

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Erzurum'da feci kaza: 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
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