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Giriş Tarihi: 4.3.2024 16:23

Erzurum'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İHA
Erzurum’da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde KOD adı kullanan, Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü konumunda faaliyet yürüten; M. Ö. (Aktif Polis Memuru), M. T. (Pratisyen Hekim), R. A. (Hemşire) ve H. K (Özel Sektör/Gazeteci) simli şahıslar günü eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hazırlanan tahkikat evrakları ile adli mercilere sevk edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Erzurum'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
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