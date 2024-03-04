Erzurum’da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde KOD adı kullanan, Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü konumunda faaliyet yürüten; M. Ö. (Aktif Polis Memuru), M. T. (Pratisyen Hekim), R. A. (Hemşire) ve H. K (Özel Sektör/Gazeteci) simli şahıslar günü eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar hazırlanan tahkikat evrakları ile adli mercilere sevk edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.