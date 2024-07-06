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Giriş Tarihi: 6.7.2024 11:07 Son Güncelleme: 6.7.2024 11:32

Erzurum'da FETÖ üyesi esnaf yakalandı

Erzurum’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi esnaf yakalandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir esnaf yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş olan N.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aranan N.A.'nın, Erzurum'da esnaflık yaptığı ve gizlenerek emniyet güçlerinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, N.A.'nın saklandığı adres tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonla N.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

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Erzurum'da FETÖ üyesi esnaf yakalandı
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