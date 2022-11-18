Erzurum’da Girdap operasyonu: 7 gözaltı

SUÇ UNSURU İÇEREN DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 adet altın, 29 adet fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli Sinan A.'nın ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıslar, bugün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine sevk edildi.