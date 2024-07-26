Erzurum’da gölet faciası: Bir çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde, serinlemek için gölete giren dört çocuktan biri, acı bir sonla karşılaştı. Çevredekilerin yardımıyla üç çocuk kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda kayboldu ve hayatını kaybetti.

Horasan ilçesine bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi'nde dört çocuk, sıcak havada serinlemek amacıyla gölete girdi. Ancak bir süre sonra çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, hızla harekete geçerek üç çocuğu kurtarmayı başardı. Ancak 13 yaşındaki E.T. suyun derinliklerinde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimleri, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için seferber oldu. Arama çalışmaları sonucunda, dalgıçlar E.T.'nin cansız bedenini suya girilen noktada buldu.