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Giriş Tarihi: 30.1.2024 13:54 Son Güncelleme: 30.1.2024 13:56

Erzurum’da hava buz kesti

Erzurum’da hafta sonu etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı sonrası havanın eksilere düşmesi sebebiyle şehir adeta buz tuttu. Çatılarda buz sarkıtları tehlike saçarken, buz tutan kaldırımlarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da hava buz kesti

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk ve dondurucu günler yaşanmaya başladı. Şehir merkezinde gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Erzurum'da, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı. Adeta buz pistine dönen kaldırımlarda yürümeye çalışan vatandaşlar, sık sık düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum'da bugünden itibaren hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Ayrıca, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğundan Meteoroloji tarafından yetkililer ve vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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Erzurum’da hava buz kesti
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