Erzurum’da iki otobüs çarpıştı: 15 yaralı

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın etkisiyle halk otobüsünün arka camı ile belediyeye ait otobüsün ön camı kırıldı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.