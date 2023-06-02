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Giriş Tarihi: 2.6.2023 19:24 Son Güncelleme: 2.6.2023 19:25

Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 15 yaralı

Erzurum'da iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

DHA
Erzurum’da iki otobüs çarpıştı: 15 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesinde meydana geldi. Yusuf Öztürk yönetimindeki 25 H 0074 plakalı halk otobüsüne, ara yoldan çıkan minibüse çarpmamak için sürücüsünün fren yapması sonucu arkasından gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Ayhan Çiftçi'nin kullandığı 25 DM 201 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın etkisiyle halk otobüsünün arka camı ile belediyeye ait otobüsün ön camı kırıldı. Çarpışmanın etkisiyle hafif yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.



Kaza sebebiyle Şıh Köyü Caddesinde bir süre ulaşım aksadı. Trafik ekiplerinin incelemesi sonrası cadde yeniden ulaşıma açıldı.

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Erzurum'da iki otobüs çarpıştı: 15 yaralı
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