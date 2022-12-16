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Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:31 Son Güncelleme: 16.12.2022 09:33

Erzurum'da inanılmaz olay: Polisi görünce alt kata atladı!

Erzurum'da hareketli anlar yaşandı... Hırsızlık suçundan hakkında 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Mencet (32), polisin geldiğini görünce, kaçmak için 5’inci kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna atladı.

DHA
Erzurum’da inanılmaz olay: Polisi görünce alt kata atladı!

Başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere 26 farklı suçtan kaydı bulunan Hüseyin Mencet, tutuksuz yargılandığı hırsızlık suçundan yaklaşık 2 ay önce 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis tarafından aranan Hüseyin Mencet'in, 15 Aralık günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde eşi ile yaşadığı evinde olduğu belirlendi.

Polis kaçma ihtimaline karşı binanın çevresinde önlem aldı. Polislerin geldiğini gören Hüseyin Mencet, 5'inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki evin balkonuna atlayarak saklandı. Polislerin fark ettiği Mencet, evin boş olması nedeniyle balkonda uzun bir süre mahsur kaldı. Mencet, bu sırada kendisini cep telefonu ile çekenlere de balkonda bulunan taşları fırlattı. 2 polis memuru, çağırılan itfaiye aracının sepeti ile balkona çıkıp Mencek'i gözaltına aldı. Polis eşliğinde itfaiye sepeti ile indirilen Hüseyin Mencet, götürüldüğü adliyede tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Erzurum'da inanılmaz olay: Polisi görünce alt kata atladı!
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