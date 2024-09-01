Erzurum’da Kalaşnikoflu saldırı! Muhtarın kardeşi pusuya düşürülerek öldürüldü

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Hatunan Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma akşamı meydana gelen kanlı olayda, köy muhtarının kardeşi Ayetullah Akın, ahırda pusuya yatan kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından Kalaşnikof ile vurularak öldürüldü. Olay, Ayetullah Akın'ın (37) gün boyunca otlattığı hayvanları akşam saatlerinde ahıra getirmek için köye dönmesiyle başladı. Ahırın kapısını açan Akın, içeride kendisini bekleyen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Kalaşnikofla vurulan Akın, ağır yaralı halde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan köy sakinleri hızla olay yerine geldiğinde Akın'ı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Köylüler, saldırganın olaydan sonra dağ yoluna doğru kaçtığını gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri talihsiz adamı Çat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kurşunların hedefi olan Akın, hastane yolunda daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.