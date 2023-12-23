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Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:26 Son Güncelleme: 23.12.2023 17:52

Erzurum’da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi hayatı olumsuz olarak etkiledi. Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı. Trafik polisleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşın, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde konuşlandı.

Erzurum'un çevre illerle olan ulaşımını da yer yer aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yollarda sürekli karla temizliği yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

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Erzurum’da kar yağışı etkili oldu
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