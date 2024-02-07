Erzurum’da karla mücadele çalışmasında kepçe operatörü çığ altında kaldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı. Vali Mustafa Çiftçi, operatörün çığ altından kurtarıldığını söyledi.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatörü, çığ altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı.

Vali Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor." dedi.