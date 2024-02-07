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Giriş Tarihi: 7.2.2024 13:20 Son Güncelleme: 7.2.2024 13:42

Erzurum’da karla mücadele çalışmasında kepçe operatörü çığ altında kaldı

Erzurum'da karla mücadele çalışmasında kepçe operatörü çığ altında kaldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, operatörün kurtarılarak, hastaneye intikal ettiğini bildirdi.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da karla mücadele çalışmasında kepçe operatörü çığ altında kaldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan kepçe operatörü kurtarıldı. Vali Mustafa Çiftçi, operatörün çığ altından kurtarıldığını söyledi.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, karla mücadele çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli operatörü, çığ altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Yolların kardan kapalı olduğu bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, operatörü çığ altından kurtardı.

Vali Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, "Çığ altında kalan kepçe operatörü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye intikal ettiriliyor." dedi.

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Erzurum’da karla mücadele çalışmasında kepçe operatörü çığ altında kaldı
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