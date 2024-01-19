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Giriş Tarihi: 19.1.2024 15:25 Son Güncelleme: 19.1.2024 15:25

Erzurum'da karne sonrası 'omuz atma' kavgası: 1 yaralı!

Erzurum'da karne aldıktan sonra okuldan çıkışta lise öğrencileri arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada kasığından bıçaklanan Alperen V. (16), yaralandı.

DHA
Erzurum’da karne sonrası ’omuz atma’ kavgası: 1 yaralı!

Kanlı olay, saat 10.30 sıralarında Aziziye ilçesinde meydana geldi. Karnelerini alan lise öğrencileri okuldan çıkarken iki grup arasında omuz atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada, 11'inci sınıf öğrencisi Alperen V. kasığından yaralandı. Okul yönetiminin bilgi vermesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alperen V., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Aşırı kan kaybeden Alperen V.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro amirliği ekipleri, Alperen V.'yi bıçaklayıp kaçtığı öne sürülen Levent K. (17) ve 2 arkadaşını yakalayarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti...

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Erzurum'da karne sonrası 'omuz atma' kavgası: 1 yaralı!
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