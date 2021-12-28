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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:40 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:51

Erzurum’da kaza: 1 ölü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da kaza: 1 ölü

Erzurum’un Tekman ilçesinde kayganlaşan zemin ve aşırı hız nedeniyle iki kardeşin içinde bulunduğu araç, şarampole yuvarlandı. Araç içinde kardeşlerden Osman Aras hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Tekman ilçesinde bulunan Çevirme Köyü yakınlarındaki Tekedaş mezrası yakınlarında aşırı hız ve kaygan zemin nedeniyle Yakup Aras'ın kullandığı araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araç içindeki Osman Aras, hayatını kaybederken aracı kullanan ağabeyi Yakup Aras kazadan hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil ekipleri Yakup Aras'ı hastaneye kaldırarak tedavisine başladı. Hayatını kaybeden Osman Aras ise morga kaldırıldı.

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Erzurum’da kaza: 1 ölü
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