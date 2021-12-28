Erzurum’da kaza: 1 ölü

Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Tekman ilçesinde bulunan Çevirme Köyü yakınlarındaki Tekedaş mezrası yakınlarında aşırı hız ve kaygan zemin nedeniyle Yakup Aras'ın kullandığı araç kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Araç içindeki Osman Aras, hayatını kaybederken aracı kullanan ağabeyi Yakup Aras kazadan hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil ekipleri Yakup Aras'ı hastaneye kaldırarak tedavisine başladı. Hayatını kaybeden Osman Aras ise morga kaldırıldı.