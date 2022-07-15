Erzurum’da kaza: Bu sözler küçük Tuana’yı ağlattı

Bu arada elinden poşetlerini bırakmayan teyzesi panik içinde yeğenine yardım etmeye çalıştı. Sinir krizi geçirip, zaman zaman yeğenine çarpan otobüsü tekmeleyen Tuana'nın teyzesini hem çevredekiler hem de sağlık ekipleri sakinleştiremedi. Yeğenine sarılarak "Tuana beni öldürdün" diyen kadının sakinleşmediğini gören bir kişi, "Şuna iki tane vurun kendine gelsin" dedi.