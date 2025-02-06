Erzurum’da kılıçlı şahıslar panik yaratmıştı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Erzurum'da gece saatlerinde ellerinde kılıçlarla dolaşan iki şahıs, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları kısa sürede tespit etti. Ancak yapılan incelemede, şahısların taşıdığı kılıçların süs eşyası olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece vakti ellerinde kılıçlarla yürüyen O.D. ve M.H.K. isimli şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Emniyeti harekete geçerek şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde kılıçları bir marketten süs eşyası olarak satın aldıklarını, ancak taşıma poşetinin yırtılması nedeniyle elde taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Emniyet ekipleri kılıçlara el koyarken, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı.