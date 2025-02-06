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Giriş Tarihi: 6.2.2025 15:13 Son Güncelleme: 6.2.2025 15:54

Erzurum’da kılıçlı şahıslar panik yaratmıştı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Gece saatlerinde ellerinde kılıçla sokakta dolaşan iki şahıs, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, kılıçların süs eşyası olduğunu ve poşetleri yırtılınca elde taşımak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da kılıçlı şahıslar panik yaratmıştı! Gerçek sonradan anlaşıldı

Erzurum'da gece saatlerinde ellerinde kılıçlarla dolaşan iki şahıs, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları kısa sürede tespit etti. Ancak yapılan incelemede, şahısların taşıdığı kılıçların süs eşyası olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece vakti ellerinde kılıçlarla yürüyen O.D. ve M.H.K. isimli şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Emniyeti harekete geçerek şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinde kılıçları bir marketten süs eşyası olarak satın aldıklarını, ancak taşıma poşetinin yırtılması nedeniyle elde taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Emniyet ekipleri kılıçlara el koyarken, şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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Erzurum’da kılıçlı şahıslar panik yaratmıştı! Gerçek sonradan anlaşıldı
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