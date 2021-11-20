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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Erzurum’da korkutan deprem

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, dün saat 15.40 sıralarında, 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre 6.94 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Korku ve paniğe neden olan depremde, ev ve işyerlerindeki vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. Topçu, Kaya Balık ve Sarıtaş köylerinde bazı kerpiç evler yıkılırken, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Ekmek pişirdiği tandırın altında kalan Ayten Kırmacı, AFAD ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sarsıntı nedeniyle kaya parçaları düşen Hınıs-Köprüköy karayolu ulaşıma kapandı. Deprem Doğu Ekspresi tren seferini de aksattı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, "Herhangi bir can kaybı ihbarı gelmedi. Valilik olarak tüm imkânlarımızla vatandaşların yanındayız" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

MİNİK POYRAZ ENKAZDAN ÇIKARILDI
Topçu köyünde birçok evde hasar meydana geldi. 7 yaşındaki Poyraz Kırmacı, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

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Erzurum’da korkutan deprem
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