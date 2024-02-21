Erzurum’da Nurullah Soysal’ın ölümüne sebep olmuştu! TIR şoförü, asli kusurlu bulundu

Kaza, geçen 7 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Aziziye ilçesi D-260 kara yolu Dadaşkent Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Çıbık idaresindeki 27 AHF 461 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Soysal'a çarptı. Çıbık aracı ile yoluna devam ederken, 3 çocuk babası Soysal hayatını kaybetti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından belirlenen TIR, Bingöl'ün Karlıova ilçesi girişinde durduruldu. Gözaltına alınan Çıbık, ifadesinde, kaldırıma çarptığını sandığını, bu nedenle durmadan yoluna devam ettiğini söyledi. İfadesi sonrası Çıbık, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Çıbık, 30-40 kilometre hızla gittiğini, bir cisim görerek direksiyonu hafifçe çevirdiğini söyledi. Çıbık, "Bir süre sonra sağ taraftan bir çarpma sesi geldi. Ben de kaldırım taşına çarptığımı ya da bir çukura düştüğümü düşündüm. Aracın aynalarından baktığımda, herhangi bir olumsuz durum görmedim. TIR'ın sağ kör noktada bulunan kaldırım basamak dediğimiz kısmında takılı vaziyette bir bere buldum. Erzurum, soğuk bir şehir lazım olur düşüncesiyle aldım. Patronum ilk aramasında bir araca çarptığımı söyledi. Ben de doğru olmadığını söyledim. Patronum daha sonra beni yeniden aradı. Bu kez araca değil, bir yayaya çarptığımı söyledi. Ben de bana ait olmadığı için bereyi bölge trafiğe varmadan attım. Berenin çarptığım kişiye ait olduğunu bilmiyordum. Bana bir numara verdi, onu aradım. Polisler, bana nerede olduğumu sordu. Karlıova'ya devam ettiğimi söyledim. Bereyi attığımı polisler de gördü. Cezaevinde herhangi bir gelirim olmadığı için aileme bakamıyorum. O nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.Duruşmada, bilirkişi tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, Aziziye Erkek Öğrenci Yurdu önünde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici cinsi araç sürücüsünün, kendi şeridinde gitmeyip, toprak alana girdiği belirtildi. TIR şoförü Mehmet Çıbık'ın 'sürücülerin geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmeleri veya iki şeridi birden kullanmaları yasaktır' kuralını ihlal ettiğinden kazanın yaşandığı, bu nedenle tek ve asli kusurlu olduğu raporda yer aldı. Raporda ayrıca TIR'ın çarpması sonucu ölen Nurullah Soysal'ın kurallara uyduğu, gerekli dikkat ve özeni gösterdiği vurgulandı.Rapor sonrası savunma yapan Soysal ailesinin avukatı Esma Kahveci, "Bizce eylem bilinçli taksir oluşturmaktadır. Şikayetçiyiz, Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.