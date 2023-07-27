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Giriş Tarihi: 27.7.2023 17:15

Erzurum'da otomobil ile kamyonet köprüden alt yola uçtu: 1 çocuk, 3 yaralı!

Erzurum'da 10 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola uçan otomobil ve kamyonetteki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Kazanın nasıl yaşandığı, yapılan incelemeyle netlik kazanacak.

DHA
Erzurum’da otomobil ile kamyonet köprüden alt yola uçtu: 1 çocuk, 3 yaralı!

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesinden kent merkezine doğru giden sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 25 ACU 589 plakalı otomobil ile 25 LT 121 plakalı kamyonet, köprünün korkuluklarını parçalayıp 10 metre yükseklikten alt yola uçtu. Araçlar ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan 1'i çocuk, 3 yaralı, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nasıl yaşandığı, yapılan incelemeyle belirlenecek.

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Erzurum'da otomobil ile kamyonet köprüden alt yola uçtu: 1 çocuk, 3 yaralı!
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