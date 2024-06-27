Erzurum’da otomobilin altında kalan Alparslan, ailenin tek çocuğuydu

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, kendini yere atan kişinin oğlunun arkadaşı Eymen'in babası olduğunu söyleyen Cellat, "Bize 'Kaza sonrası ne olduğunu anlayamadım, bir anda bu olay oldu. Sesi duydum, çocukları gördüm, ikisi de oradaydı, o anda ayaklarımın bağı çözüldü, yanlarına gidemedim. Keşke ikisini de kurtarabilseydik' dedi" şeklinde konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Çocuğunu o şekilde düşünemediğini ve olay anında hala ümitli olduğunu belirten Cellat, yetkililere çağrıda bulunarak, "Oğlum ambulansa bindirilip hastaneye götürülecek ve orada hayatına devam edecek diye düşünüyordum. Çocuğumuz gitti, geri gelmeyecek, ama cennete gittiğinden hiç şüphemiz yok. Keşke bu acıyı yaşamasaydık. Garaj çıkışlarının daha görünür ve güvenli olması için yetkililere ricada bulunuyorum. Rampa yerine düz olursa, böyle acı olayların yaşanma ihtimali azalır. Ayrıca, yaşlı sürücülerin yanlarında refakatçi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde, tansiyon, şeker veya kalp gibi sağlık sorunları olan büyüklerimiz daha güvenli bir şekilde araç kullanabilir" dedi.