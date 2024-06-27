Erzurum’da otomobilin altında kalan Alparslan, ailenin tek çocuğuydu

Erzurum'da önceki gün sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Alparslan Cellat'ın babası Ahmet Cellat, yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.
Kaza, 24 Haziran akşamı Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki 07 ERZ 878 plakalı otomobil, bahçede oyun oynayan Betül ve Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.'ye (7) çarptı. Aracın altında kalan Alparslan hayatını kaybederken, Eymen A.Y. ise ayağından yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
"TELEFONLAR ÜST ÜSTE ÇALINCA BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADIM"
Yaşanan acı olayı anlatan Alparslan Cellat'ın babası Ahmet Cellat, Artvin'de imamlık yaptığını ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle Erzurum'a gelerek müftülüğün merkezi yemekhanesinde aşçı olarak çalıştığını belirtti. Oğlunun üzüntüsünü yaşayan Cellat, "Alparslan, tek çocuğumdu. Gözümüzden sakınıyorduk. Annesinin ve bizim bütün umudumuz onun üzerineydi. Ailenin tek çocuğu ve tek torunu olması, bizi ona aşırı derecede bağlı kılıyordu. Olay günü iş çıkışından sonra hafızların eğitimine katkı sağlamak için Evrensel Hafızlar Derneği'ndeydim. Telefonlar üst üste çalınca bir şeylerin ters gittiğini anladım ve hemen olay yerine gittim. Herkes oradaydı ve metanetle beklemek zorundaydım. Genelde cenazelerde insanlara teselli vermeye çalışırdık, ama acı gerçekten insanın içini yakıyormuş" dedi.
Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, kendini yere atan kişinin oğlunun arkadaşı Eymen'in babası olduğunu söyleyen Cellat, "Bize 'Kaza sonrası ne olduğunu anlayamadım, bir anda bu olay oldu. Sesi duydum, çocukları gördüm, ikisi de oradaydı, o anda ayaklarımın bağı çözüldü, yanlarına gidemedim. Keşke ikisini de kurtarabilseydik' dedi" şeklinde konuştu.
YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
Çocuğunu o şekilde düşünemediğini ve olay anında hala ümitli olduğunu belirten Cellat, yetkililere çağrıda bulunarak, "Oğlum ambulansa bindirilip hastaneye götürülecek ve orada hayatına devam edecek diye düşünüyordum. Çocuğumuz gitti, geri gelmeyecek, ama cennete gittiğinden hiç şüphemiz yok. Keşke bu acıyı yaşamasaydık. Garaj çıkışlarının daha görünür ve güvenli olması için yetkililere ricada bulunuyorum. Rampa yerine düz olursa, böyle acı olayların yaşanma ihtimali azalır. Ayrıca, yaşlı sürücülerin yanlarında refakatçi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde, tansiyon, şeker veya kalp gibi sağlık sorunları olan büyüklerimiz daha güvenli bir şekilde araç kullanabilir" dedi.