Erzurum’da pes dedirten olay: Müezzinin mikrofonunu çaldı!

Cami imam hatibi Alaattin Bülbül, "Kamera kayıtlarını incelediğimizde 25- 30 yaşlarında bir şahıs saat 13.30 gibi camiye girip, etrafı gözetledikten sonra müezzin mikrofonunu koparıp alıp dışarı çıkıyor. Dışarıda da işe yaramaz bir çekpası alıp camiden uzaklaştığını kameradan gördük. İçeri girdiğinde camide bir polis arkadaşın var olduğunu görüyor. Onu yanıltmak için namaza duruyor. Polis arkadaş camiden çıktıktan sonra tekrar yapacağı eyleme yöneliyor. Bu şekilde bir namaz görüntüsü veriyor. Ama gerçekte namaz kılmıyor tabi ki" diye konuştu.