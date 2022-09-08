Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da polisin şüphelendiği 2 turistin midesinden eroin çıktı
Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:00

Erzurum'da polisin şüphelendiği 2 turistin midesinden eroin çıktı

Erzurum'da polisin durdurarak, şüphe üzerine hastaneye götürdüğü İran uyruklu 2 kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.

DHA
Erzurum’da polisin şüphelendiği 2 turistin midesinden eroin çıktı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi.

İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü. Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
O savcının utandıran mesajları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledeyim"
YKS EK TERCİH YAPMA | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor, şartları nelerdir?
Cinayet gibi kazada şok tek kol detayı! Vatandaşların çektiği fotoğraf davanın seyrini değiştirdi
İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek! İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman?
Hükümetten dev sosyal yardım paketi! İşte milyonları ilgilendiren detaylar
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Fındık aşkına ABD’den Yağlıdere’ye
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da polisin şüphelendiği 2 turistin midesinden eroin çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA